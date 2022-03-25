 

Неочевидные последствия санкций: количество элитного жилья в аренду резко выросло

25.03.2022, 6:35, Разное
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Как следует из обзора аналитиков компании Savills, подобный скачок на рынке элитного жилья отмечается впервые за последние полтора года. Такие изменения можно считать неочевидными последствиями западных санкций, так как они напрямую связаны с уходом зарубежных компаний с российского рынка.

Многие иностранные компании в последние недели приостановили арендные контракты на элитные квартиры для своих сотрудников. Такие корпоративные контракты, как правило, заключались на срок от года и имели значительную долю в спросе. Сейчас многие экспаты уехали из Москвы к себе на родину, а их арендное жилье вернулось на столичный рынок недвижимости, что и обеспечило резкий скачок.

Также количество предложений в данном сегменте выросло за счет тех владельцев, которые прежде собирались продать свое жилье, а теперь изменили планы из-за неопределенности и стали сдавать недвижимость.

Как отмечают аналитики, сегодня рынок элитной аренды преимущественно формируется внутренним спросом: 75% таких сделок заключают россияне, и это максимальный показатель за многие годы.

Эксперты рынка в беседе с “РБК Недвижимость” отметили, что пока возросшее количество предложений никак не сказалось на ценах, однако в будущем коррекция ставок высокобюджетной аренды вполне возможна.

Ранее “Дни.ру” сообщали о том, что снять жилье в России стало выгоднее.



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