Страны ЕС пригрозили ужесточением санкций против РФ и Белоруссии
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Лидеры стран Европейского союза выразили готовность к введению новых жестких санкций в отношении РФ и Белоруссии, говорится в заявлении Европейского совета.
«Европейский союз <…> по-прежнему готов закрывать лазейки и пресекать фактический и возможный обход санкций, а также продвигаться вперед в направлении дальнейших скоординированных жестких санкций против РФ и Белоруссии», – приводит текст заявления ТАСС.
«Любые попытки обойти санкции или оказать помощь РФ иными способами должны быть пресечены», – говорится в заявлении.
Накануне лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против РФ и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения.
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