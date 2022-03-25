 

Страны ЕС пригрозили ужесточением санкций против РФ и Белоруссии

25.03.2022, 5:40, Новости дня
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Лидеры стран Европейского союза выразили готовность к введению новых жестких санкций в отношении РФ и Белоруссии, говорится в заявлении Европейского совета.

«Европейский союз <…> по-прежнему готов закрывать лазейки и пресекать фактический и возможный обход санкций, а также продвигаться вперед в направлении дальнейших скоординированных жестких санкций против РФ и Белоруссии», – приводит текст заявления ТАСС.

«Любые попытки обойти санкции или оказать помощь РФ иными способами должны быть пресечены», – говорится в заявлении.

Накануне лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против РФ и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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