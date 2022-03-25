Мнение: Коротко по Украине. 24.03.2022

Коротко по Украине. 24.03.2022

1. Мариуполь.

Серьезное продвижение в городе. Наблюдается ослабление организованного сопротивления и ускорение продвижение штурмовых групп внутри города. Материалы из города показывают, что противник несет тяжелые потери. Учащаются попытки тем или иным способом сбежать из Мариуполя со стороны солдат противника.

Вечером Кадыров сообщил об освобождении Левобережного района от противника.

2. Угледар.

Продолжаются тяжелые бои на рубеже Новомихайловка—Константиновка. У Великой Новоселки о продвижениях не сообщалось.

3. Марьинка.

Небольшое продвижение в поселке, но там еще работать и работать. Противник продолжает оказывать очень упорное сопротивление.

4. Авдеевка.

Продолжались бои на подступах к поселку. К северу шли бои в районе Новобахмутовки и Новоселки-2.

5.ЛНР.

По Лисичанску и Северодонецку без изменений. Под Попасной армия ЛНР заняла поселок Новоалександровку. В самой Попасной продолжаются бои. Также продолжаются обстрелы Рубежного.

6. Киев.

Продолжались тяжелые бои в районе Ирпени и Бучи. Обе стороны активно работают артиллерией. Также шли активные бои к северо-востоку и востоку от района Бровары. Под Черниговым без существенных изменений. Украинские источники сообщали о боях за Славутич, но информации об этом почти нет.

7. Николаев.

На линии фронта без серьезных изменений. Также как и у той части группировки, которая ушла к Кривому Рогу и Никополю.

8. Изюм.

МО РФ объявило что Изюм взят. Губернатор Харькова говорит, что на юге города еще держатся. По данным источников с мест, продолжаются бои за Каменку, обе стороны подтягивают дополнительные силы. Сам Изюм сильно пострадал в ходе боев.

9. Славянск-Краматорск.

Продолжаются регулярные удары по военным объектам в агломерации — бьют как по складам и запасам ГСМ, так и по скоплениям техники.

10. Запорожье.

Существенных изменений на линии фронта нет. Под вечер выяснилось, что Украина пытается отбить поселки к востоку от Гуляйполя, которые ранее не фигурировали в сводках. Идут бои за Малиновку.

Главный событием в области стал пожар на БДК «Саратов» в порту Бердянска (причина до сих пор официально не озвучена – есть версии – «Точка-У», «Смерч», диверсия, халатность. Корабль получил серьезные повреждения и сел на грунт у причальной стенки. Также повреждения при взрыве получил еще один БДК, пожар на нем потушили уже после отхода из гавани. Достаточно досадная потеря.

Стоит отметить активизацию работы по укреплению власти военно-гражданской администрации на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской области, но там, конечно, еще работать и работать.

Если же говорить в общем, то тенденции к будущему разделу Украины нарастают. В рамках нарастающей сириизации конфликта.

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