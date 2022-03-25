 

Мнение: Техническое

25.03.2022, 5:10, Разное
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Утренний текст о месячном юбилее "спец-операции" СУП ЖЖ заморозил. Уж не знаю, что там было найдено опасного, но по-моему, это тот случай, когда сработала перестраховка. Управление страхом – оно как раз такое, лишь бы чего не вышло.

В общем-то, для меня это не новость, сейчас единственное относительно вменяемое место остается в Телеграме.

Напоминаю еше раз адрес канала: https://t.me/anatoly_nesmiyan

И адрес ссылки-приглашения на обсуждение: https://t.me/+askoiob28WcyN2M6 (В Телеграме канал отдельно, комментарии реализованы несколько иначе, чем в ЖЖ, но в принципе, относительно по-рабочему)

Источник: Эль Мюрид



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