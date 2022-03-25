 

Сделка аннулирована: как не лишиться всех денег при покупке квартиры

25.03.2022, 5:09, Разное
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Самостоятельная покупка квартиры без посредников в современном мире кажется фантастикой. Многие обращаются к риелторам и юристам, чтобы обезопасить себя и доверить специалисту проверку всех документов. И правильно делают. Ведь со временем число серых схем по обману простых граждан в сфере покупки или продажи недвижимости только увеличивается.

Одним из самых распространенных способов обмана людей по прежнему остается подделка паспорта. Мошенники просто вклеивают в чужой паспорт свою фотографию. В итоге такая сделка оказывается недействительной. Эксперт советует застраховать всю сумму сделки.

Еще одной схемой является продажа так называемых квартир с нелегальной перепланировкой. Это малометражные жилплощади с отдельным входом и санузлом, которые на деле оказываются просто одной квартирой, незаконно нарезанной на части. Чтобы узнать, что вам продают, нужно проверять ЕГРН и кадастровый номер недвижимости.

Есть еще один риск. К примеру, если продавец квартиры после сделки станет банкротом, то может быть подан иск в суд. Это повлечет серьезные проблемы. Для того, чтобы избежать проблем, нужно запросить кредитную историю продавца в БКИ.

Также можно случайно стать наследником чужих долгов. К примеру, долги за услуги ЖКХ по закону не переходят от старого собственника квартиры к новому. При этом долги за капремонт все же переходят к новому хозяину.

Недавно появилась новая схема мошенничества. Злоумышленник ищет зарекомендованного риелтора и сообщает, что ему надо срочно продать квартиру, но в стране его нет, хотя на сделку прилететь может. Он называет низкую стоимость, что привлекает клиентов.

После этого агент выставляет объявление от своего имени. Многие предлагают задаток, и риелтор может его взять. Одновременно “продавец” просит у риелтора номер телефона покупателей и тоже берет с них задаток, после чего пропадает.



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