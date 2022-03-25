 

Эксперт: новый проект московской службы занятости удобен для бизнеса

25.03.2022, 5:09, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По ее словам, в Москве “Магниту” нужно ежемесячно около трех тысяч сотрудников – прежде всего продавцов. Также требуются линейные руководители – директора, товароведы, администраторы.

“Поскольку мы давно представлены на рынке труда, у нас давние партнерские отношения со службой занятости. Мы регулярно подаем все наши вакансии, обмениваемся информацией по направленным нам кандидатам. Но в связи с возросшей потребностью решили выйти на новый этап нашего взаимодействия”, – сказала Мазурова.

Новый формат взаимодействия предполагает, что центр занятости “Моя работа” выделит сотрудника, который будет работать только для сети “Магнит”, сказала она. Специалист будет заниматься подбором персонала для торговой сети.

Мазурова сообщила, что сотрудника обучат профильным должностям, правилам коммуникации с соискателям, алгоритму работы в Skillaz

“На основании наших договоренностей служба занятости нам будем направлять уже верифицированных кандидатов, подходящих под наши требования, соответствующих нашему профилю, чьи ожидания будут соответствовать нашему предложению на рынке труда”, – приводит слова Музуровой газета “Метро”.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин представил первоочередные меры по обеспечению стабильности экономики и поддержке граждан. Сотрудники специального кадрового центра случае необходимости помогает работникам максимально оперативно перейти с одного рабочего места на другое.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Мнение: Согласие

23.02 / Эта оптическая иллюзия может «проверить» зрение. Сколько чисел вы видите на картинке?

14.12 / Депутату Рашкину запретили выходить из дома ночью и охотиться

20.10 / В Раде назвали Украину помойной ямой: Непригодна для проживания

28.05 / Как новозеландские дерзкие Кеа и Кака справятся с изменением климата

17.06 / Мнение: Численность заключённых в России, «добровольный ГУЛАГ» и беспощадная статистика

16.12 / 80-летие Битвы за Москву: как отметили памятное событие в ТиНАО

08.08 / Инна Маликова раскрыла секрет регулярных занятий спортом

11.12 / Несерьёзные отношения – Личное мнение

21.12 / Мнение: Швеция сдалась

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика