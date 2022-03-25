“Худеет прямо на глазах”: народ заступился за голодного домашнего кота
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Как оказалось, не только люди, но и животные иногда отказываются от полноценного приема пищи ради похудения. В социальной сети “Тик-Ток” появилось видео, на котором запечатлен домашний кот, а за кадром слышны люди, которые и рассказали, что недавно питомец был на приеме у ветеринара, и врач посоветовал животному сесть на диету.
Интернет-пользователи заступились за кота, поскольку им не показалось, что у животного есть лишний вес. “Не надо килограммы котика считать! Все, что есть, — его!”, – обратился к автору ролика один из комментаторов. “Бедолага, худеет прямо на глазах”, – пошутил другой. “У него просто шерсть широкая”, – заметил третий.
Впрочем, многим этот видеоролик показался забавным, ведь кот будто отвечает на вопросы своих хозяев. Жалобным “мяу” он, кажется, дал понять, что процесс похудения дается ему очень тяжело.
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