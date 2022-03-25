 

Собянин выделил семь млрд рублей на увеличение адресной соцпомощи москвичам

25.03.2022, 5:08, Разное
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“Правительство Москвы приняло решение о выделении дополнительных средств в размере 7 млрд руб. на оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы”, – сказано в сообщении пресс-службы мэра и правительства.

Адресная социальная помощь предоставляется в денежной форме и в виде электронного сертификата. Поддержка оказывается людям, попавшим по разным причинам в сложную жизненную ситуацию.

Решение о выделении дополнительных семи миллиардов является частью пакета мер по поддержке москвичей в условиях санкционного давления.

Ранее мэр Москвы рассказал о принятых мерах по поддержке предприятий и граждан. Речь идет о продлении сроков уплаты налогов, финансировании антикризисных мероприятий, срочных закупках для государственных нужд и других мерах.

Помимо прочего, будет оказана помощь сотрудникам иностранных компаний. В городе открылся специальный кадровый центр, который в случае необходимости помогает работникам максимально оперативно перейти с одного рабочего места на другое.



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