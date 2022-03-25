 

Собянин объявил мораторий на повышение арендной платы за городскую землю и недвижимость

25.03.2022, 5:07, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Принятыми мерами власти столицы намерены стабилизировать финансовое положение застройщиков и других арендаторов московской недвижимости – предприятий торговли, сферы услуг, организаций малого и среднего бизнеса.

На 2022 год устанавливается мораторий на повышение ставок арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности Москвы. Арендаторы получат отсрочку до 31 декабря 2022 года по уплате арендных платежей за второй квартал.

Арендаторы земельных участков, предоставленных для строительства, получат беспроцентную отсрочку по оплате арендной платы за первый год срока аренды земельного участка в части уплаты арендных платежей за второй квартал 2022 года сроком на шесть месяцев.

В размере одного рубля в год устанавливается арендная плата за земельные участки, оформляемые для проектирования и строительства (реконструкции) объектов промышленно-производственного назначения.

Также до 9,5% снижается ставка платы при предоставлении рассрочки за земельные участки, оформляемые для строительства.

Для создания мест приложения труда приняты решения продлить срок предоставления банковской гарантии на шесть месяцев и исключить при определении размера банковской гарантии привязку к ключевой ставке ЦБ (фиксация процента на уровне 9,5%).

Меры приняты на основе обращений представителей бизнес-сообщества.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / Пятая волна – Личное мнение

18.01 / Знаменитости, которые пострадали от ДНК-скандалов

30.03 / В приложении Apple Maps появилась функция отслеживания камер контроля скорости

02.03 / В Екатеринбурге заслуженного мастера спорта обвинили в педофилии

22.11 / Наши звери за границей – Личное мнение

17.08 / Российский самолет Ан-30Б выполнит наблюдательный полет над Финляндией

27.03 / Мнение: Кто за всё заплатит

25.12 / В рамках программы по колонизации Луны “Роскосмос” построит на спутнике колонию общего режима

03.07 / Терпение и свобода: как выжить в отношениях с противоположностью

13.11 / Лиза Арзамасова отказалась комментировать помолвочное кольцо на безымянном пальце

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика