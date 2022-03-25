Собянин принял решение о финансовой поддержке технологических компаний

“Правительство Москвы приняло решение об оказании финансовой поддержки технологическим компаниям для проведения пилотных тестирований инновационной продукции на базе городской инфраструктуры. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы”, — сказано в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Размер грантов составит до двух миллионов рублей на каждое тестирование. Деньги могут использоваться для компенсации затрат на логистику, страхование, сертификацию, комплектующие и расходные материалы. Средства можно направить на ремонт, аренду оборудования и оплату труда.

Также на заседании президиума объявлено о новых мерах по поддержке арендаторов земельных и участков и других объектов, находящихся в собственности Москвы. Речь идет о снижении арендной платы, предоставлении отсрочек и рассрочек.

Кроме того, принято решение о выделении дополнительно семи миллиардов рублей на оказание адресной социальной помощи москвичам. Средства получат горожане, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации.