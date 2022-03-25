 

Собянин принял решение о финансовой поддержке технологических компаний

25.03.2022, 5:07, Разное
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“Правительство Москвы приняло решение об оказании финансовой поддержки технологическим компаниям для проведения пилотных тестирований инновационной продукции на базе городской инфраструктуры. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы”, — сказано в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Размер грантов составит до двух миллионов рублей на каждое тестирование. Деньги могут использоваться для компенсации затрат на логистику, страхование, сертификацию, комплектующие и расходные материалы. Средства можно направить на ремонт, аренду оборудования и оплату труда.

Также на заседании президиума объявлено о новых мерах по поддержке арендаторов земельных и участков и других объектов, находящихся в собственности Москвы. Речь идет о снижении арендной платы, предоставлении отсрочек и рассрочек.

Кроме того, принято решение о выделении дополнительно семи миллиардов рублей на оказание адресной социальной помощи москвичам. Средства получат горожане, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации.



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