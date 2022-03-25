Собянин принял решение о финансовой поддержке технологических компаний
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“Правительство Москвы приняло решение об оказании финансовой поддержки технологическим компаниям для проведения пилотных тестирований инновационной продукции на базе городской инфраструктуры. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы”, — сказано в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Размер грантов составит до двух миллионов рублей на каждое тестирование. Деньги могут использоваться для компенсации затрат на логистику, страхование, сертификацию, комплектующие и расходные материалы. Средства можно направить на ремонт, аренду оборудования и оплату труда.
Также на заседании президиума объявлено о новых мерах по поддержке арендаторов земельных и участков и других объектов, находящихся в собственности Москвы. Речь идет о снижении арендной платы, предоставлении отсрочек и рассрочек.
Кроме того, принято решение о выделении дополнительно семи миллиардов рублей на оказание адресной социальной помощи москвичам. Средства получат горожане, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации.
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