Байден пообещал ответ в случае применения химоружия на Украине

Вопрос о возможном вмешательстве НАТО встанет на повестку дня, если РФ применит на Украине химоружие, сообщил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе.

«Это вызовет соответствующий ответ», – сказал он, отвечая на вопрос о том, какова будет реакция Запада в случае применения Россией химического оружия на Украине, передает ТАСС.

По его словам, вопрос по поводу вмешательства НАТО будет приниматься, когда придет время.

Ранее НАТО отказалось отправлять миротворцев на Украину, чтобы избежать прямого воооруженного конфликта с Россией.

Напомним, российские военные 25 февраля блокировали украинский город Чернигов, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

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