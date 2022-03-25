Минобороны: Националисты расстреляли хотевших покинуть город черниговцев

Националисты расстреляли мирных жителей в Чернигове за просьбу покинуть город, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В этом же городе инициативная группа местных жителей в связи с тяжелейшей гуманитарной ситуацией обратилась к администрации с просьбой о выходе в безопасные районы. В итоге активисты были задержаны сотрудниками СБУ, а несколько человек впоследствии расстреляны», – передает ТАСС со ссылкой на слова Мизинцева.

Он также сообщил, что автомобильный мост через Десну, находящийся в киевском направлении, был взорван по указу главы Чернигова.

По словам Мизинцева, мост взорвали, чтобы местное население не смогло покинуть город.

Напомним, российские военные заявили, что с 10.00 8 марта ввели режим тишины, открыли гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

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