Япония расширила санкции против России

Япония расширила санкции в отношении РФ из-за ситуации на Украине и проводимой в настоящее время военной операции, сообщил МИД Японии.

В список включены еще 25 россиян, включая главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, а также родственников российских чиновников и бизнесменов. В перечень добавлена 81 организация, в том числе несколько судостроительных компаний. Кроме того, Япония вводит запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, передает ТАСС.

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