 

Япония расширила санкции против России

25.03.2022, 4:12, Новости дня
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Япония расширила санкции в отношении РФ из-за ситуации на Украине и проводимой в настоящее время военной операции, сообщил МИД Японии.

В список включены еще 25 россиян, включая главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, а также родственников российских чиновников и бизнесменов. В перечень добавлена 81 организация, в том числе несколько судостроительных компаний. Кроме того, Япония вводит запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, передает ТАСС.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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