 

Эксперт объяснил слова представителя Пентагона о бессмысленности применения Россией ГРК “Кинжал”

25.03.2022, 3:40, Разное
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Согласно недавнему заявлению Минобороны РФ, 20 марта российский гиперзвуковой ракетный комплекс “Кинжал” поразил построенное во времена СССР подземное высокозащищенное хранилище боеприпасов на Украине с расстояния в одну тысячу километров.

Позже в Пентагоне заявили о бессмысленности применения Россией гиперзвукового оружия на территории Незалежной. По словам
представителя Минобороны США, с военной точки зрения это непрактично. Мол, неясно, насколько было необходимо применять гиперзвуковую ракету с не столь большого расстояния.

Высказывание представителя американского ведомства объяснил военный эксперт Алексей Леонков. По словам редактора издания “Арсенал Отечества”, в США лишний раз дают понять, что они отстают в разработке подобного оружия. На Западе весьма обеспокоены тем, что обычным боеприпасом возможно уничтожить высокозащищенные объекты.

Леонков также подчеркнул, что Россия при создании комплекса вооружений всегда думает об их применении для решения разных задач, в том числе для взламывания защищенных бункеров. “60 метров защиты оказались бесполезны после того, как ракета была применена по объекту”, – отметил эксперт в беседе с “Радио 1”.



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