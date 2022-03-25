Ученые создали бездрожжевую пиццу

Научные сотрудники Неаполитанского университета провели новую исследовательскую работу, в процессе которой нашли способ, благодаря которому можно сделать так, чтобы бездрожжевое тесто поднималось.

Отмечается, что при выпекании хлеба, дрожжи в ходе биохимических реакций вырабатывают углекислый газ. Это позволяет тесту подниматься и обретать легкую, воздушную текстуру. При бездрожжевой выпечке такого результата добиться очеь трудно.

Чтобы решить эту проблему, специалисты решили поместить тесто в специальное устройство, поддерживающее высокую температуру и давление.