 

Ученые создали бездрожжевую пиццу

25.03.2022, 2:51, Разное
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Научные сотрудники Неаполитанского университета провели новую исследовательскую работу, в процессе которой нашли способ, благодаря которому можно сделать так, чтобы бездрожжевое тесто поднималось.

Отмечается, что при выпекании хлеба, дрожжи в ходе биохимических реакций вырабатывают углекислый газ. Это позволяет тесту подниматься и обретать легкую, воздушную текстуру. При бездрожжевой выпечке такого результата добиться очеь трудно.

Чтобы решить эту проблему, специалисты решили поместить тесто в специальное устройство, поддерживающее высокую температуру и давление.



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