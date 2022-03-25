Психологи выяснили, какие мужчины чаще изменяют

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25.03.2022, 2:51, Разное
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Мужчины с «темными» чертами личности, такими как психопатия и макиавеллизм, чаще склонны к изменам, в том числе неоднократным. К такому выводу пришли специалисты из Университета Ла-Коруньи в Испании в процессе новой исследовательской работы.

Ученые пригласили более 300 добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Участникам было предложено пройти специальное анкетирование, в котором они делились тем, как зачастую решают проблемы в отношениях. Также исследователи задали им вопросы, направленные на выявление черт личности.

Стало известно, что участники эксперимента, которые имели «темные» черты личности, в 80 процентах случаев признавались о том, что неоднократно изменяли своим возлюбленным.



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