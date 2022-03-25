Политика: Байден назвал повод для начала Третьей мировой войны

США вмешаются в события на Украине, если РФ применит химическое оружие, сообщил Джо Байден. «Химические атаки» – любимый «казус белли» американцев. Именно их США использовали как повод для нападений на Ирак и Сирию. И в обоих случаях «химические бомбы» потом оказывались выдумкой. Похоже, на Украине сейчас готовят провокацию по «сирийскому сценарию». Чем все это может закончиться?

Вопрос о вмешательстве НАТО встанет на повестку дня, если РФ применит на Украине химическое оружие, пообещал президент США Джо Байден, выступая в четверг в Брюсселе по итогам саммита Североатлантического альянса. Американскому лидеру был задан вопрос о том, рассматривает ли, по его мнению, президент РФ Владимир Путин возможность применения химического оружия на Украине, и как могут отреагировать в этом случае США или НАТО.

«На первый вопрос я не могу ответить. Я не могу раскрывать разведывательные сведения. Это первое. Второе – мы ответим, мы ответим, если он его использует», – цитирует Байдена ТАСС. Каким именно будет ответ, будет зависеть от характера использования химического оружия, добавил он. На уточняющий вопрос, идет ли речь о военном ответе, американский лидер уклончиво пообещал: «Это повлекло бы соразмерный ответ», и добавил, что окончательное решение в НАТО примут в случае описанного развития событий.

Подхватил тему и немецкий канцлер Олаф Шольц заметил по этому поводу: «Любое применение Россией химического или биологического оружия в Украине было бы нарушением всех правил, всех соглашений и всех существующих конвенций. Мы можем только сказать: не делайте этого!». В отличие от них Эммануэль Макрон высказался более туманно. Отвечая на вопрос о реакции Запада на гипотетическую химическую атаку на Украине, лидер Франции заявил: «Мы готовимся, мы ведем работу, но я не буду объявлять никакие красные линии на эту тему».

Незадолго до выступления Байдена газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники о том, что власти создали специальную группу «Тигр», которая разрабатывает план ответа Вашингтона на случай, если Москва «использует ядерное, биологическое или химическое оружие».

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что Байден по сути обозначил «красную линию», после пересечения которой США готовы развязать войну против России. «Мы не можем этого исключать. Но если он начнет Третью мировую, то

в итоге между Атлантическим и Тихим океаном вместо Соединенных Штатов появится Пролив имени товарища Сталина.

На агрессию против РФ США получат в ответ ядерный удар. Думаю, в Пентагоне и в Белом доме отчетливо осознают это», – сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД.

Своим заявлением Байден, по мнению эксперта, «фактически подталкивает Зеленского к широкомасштабному повторению провокаций, которые уже случались в свое время в Сирии в 2013-2017 годах и в Ираке в 2003 году». «В любом случае специальная военная операция РФ будет доведена до конца, а попытки провокаций – пусть даже с применением химического оружия, будут пресечены в том числе с опорой на наши военные возможности», – сообщил Коротченко.

«В данном случае мы не ориентируемся на угрозы Байдена. Мы отстаиваем свое суверенное право обеспечить безопасность РФ и ее народа. Надеюсь, Украина будет зачищена от нацизма полностью – вплоть до Львова. Ни один нацист не уйдет от возмездия. А если Байден хочет сотрясать воздух, это его право. Но в США, думаю, знают, что ядерный удар – это лучшее средство сдерживания от опрометчивых действий наших американских уже не партнеров, а противников», – подчеркнул Коротченко.

Тем временем, генсек альянса Йенс Столтенберг решил подыграть Байдену. «Любое применение химического оружия полностью поменяет характер конфликта. Это будет неприемлемо, нарушит международное право и будет иметь далеко идущие последствия», – сказал генсек альянса. «Мы решили оказать Украине больше поддержки, включая средства для защиты от киберугроз, биологического, химического и ядерного оружия», – перечислил Столтенберг.

При этом предупреждения Минобороны РФ об угрозах провокаций на Украине с использованием токсичных веществ Столтенберг заведомо отверг как ложные, равно как не прокомментировал данные о находящихся на Украине биолабораториях США.

Как предупреждал еще 16 марта представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, СБУ при поддержке западных стран готовит на Украине провокацию с применением ядовитых веществ против мирных граждан, чтобы обвинить в этом Москву. По данным генерала, среди захваченной в 4-й бригаде украинской национальной гвардии документации имеется подробная карта Украины с нанесенными на ней объектами и типами хранящихся ядовитых веществ. «Поэтому любая попытка провокации СБУ с использованием отравляющих веществ неминуемо будет раскрыта», – предупредил представитель МО.

21 марта Конашенков сообщил, что утечка аммиака на заводе «Сумыхимпром» в Сумах стала результатом провокации украинских националистов, – той самой, о которой он предупреждал ранее.

Как и Коротченко, директор института международных политических и экономических стратегий Елена Панина сомневается в том, что НАТО на самом деле готово к ядерной войне. По ее словам, военное лобби в Вашингтоне в свойственной ему манере старается извлечь выгоду из любого конфликта в мире, тем более такого крупномасштабного, как на Украине.

«Да, они будут дальше снабжать остатки украинской армии вооружениями, но они же понимают, что российские вооруженные силы просто перемалывают и практически уже завершают перемалывание этого военного потенциала, – сообщила политолог РИА «Новости». – При этом к ядерному конфликту они не готовы, тем более на фоне Украины. Если бы было иначе, то они бы уже очень близко подошли к тому, чтобы применить ядерное оружие».

Стоит отметить, что голословные заявления о «готовящихся химических атаках» стали достаточным поводом для начала одной из самых масштабных кампаний США новейшего времени – вторжения в Ирак. Вашингтон проигнорировал тот факт, что в 1990-98 годах иракские власти под руководством международных инспекторов обезвредили весь свой арсенал химических боеголовок, оборудование для их производства и, собственно, отравляющие вещества. В 2002 году иракский лидер Саддам Хусейн вновь допустил инспекторов ООН в страну и те подтвердили – химоружия в Ираке нет.

Но 5 февраля 2003-го госсекретарь Колин Пауэлл, выступая с трибуны ООН, объявил – у США имеются «многочисленные доказательства» того, что у режима Саддама есть оружие массового поражения. В доказательство Пауэлл предъявил вошедшую в историю пробирку, где как утверждал глава Госдепа, находились «бациллы сибирской язвы». Дальнейшее было делом техники – США обвинили Багдад в нарушение соответствующей резолюции Совета безопасности ООН, но действовать решили без оглядки на ООН, так как Россия, Китай и Франция обещали наложить в Совбезе вето на любое решение о военной интервенции. 20 марта 2003 года американский контингент при поддержке британцев, австралийцев и поляков вторгся в страну. Война в итоге затянулась как минимум до 2011 года и унесла жизни 25 тысяч солдат коалиции и 37 тысяч иракцев.

Похожую схему – обвинение в химатаках в качестве «казуса белли» (повода для войны) – американцы попытались применить через десять лет в Сирии. В августе 2013 года в пригороде Дамаска Гуте были выпущены несколько ракет, боеголовки которых были начинены зарином – нервно-паралитическим отравляющим веществом. Погибли – по разным данным – от 280 до 1700 человек, 3,6 тысяч были ранены или отравлены.

Москва призывала провести расследование, в том числе с учетом данных сирийского правительства о том, что атака была делом рук мятежников. Но администрация Барака Обамы сразу возложила ответственность на «режим Асада». Обама еще за год до того пригрозил, что использование химоружия будет «красной линией» для сирийских властей.

После трагедии в Гуте США констатировали о том, что линия перейдена – и Белый дом анонсировал подготовку к интервенции в Сирию. Повторение иракского сценария удалось тогда остановить усилиями российской дипломатии.

Теги:

НАТО

,

ядерное оружие

,

саммит

,

Россия и США

,

Джо Байден

,

Россия и Украина

,

химическое оружие

—