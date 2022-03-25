 

США собрались развивать гражданское общество в соседних с Украиной странах

25.03.2022, 2:50, Новости дня
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Власти США намерены запустить инициативу для поддержки правозащитников, борцов с коррупцией, журналистов и других представителей гражданского общества на Украине и в соседних с странах, сообщается в совместном заявлении президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Для поддержки правозащитников, борцов с коррупцией, журналистов и других представителей гражданского общества, действующих на Украине и вокруг нее, США запускают Европейскую инициативу по демократической устойчивости (European Democratic Resilience Initiative, EDRI), которая предоставит не менее 320 млн долларов нового финансирования этим группам и правительствам в регионе. EDRI будет поддерживать свободу СМИ и противостоять дезинформации, содействовать безопасности активистов и уязвимых групп, укреплять институты и верховенство закона в регионе, способствовать привлечению к ответственности за нарушение прав человека и норм международного права», – приводит ТАСС текст совместного заявления, распространенного Белым домом

Как утверждают Байден и фон дер Ляйен, новая инициатива также «расширит возможности быстрого реагирования и оказания технической помощи для повышения устойчивости к стратегической коррупции и клептократии Москвы».

Ранее Минфин США разрешил американским журналистам и сотрудникам СМИ проводить денежные сделки в Крыму, а также в ДНР и ЛНР.

В минувшее воскресенье член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод заявил, что на Украине участились случаи преследования тех, кто распространяет объективную информацию о происходящем и сопротивлялся нелегитимному режиму. Ранее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о приостановлении на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий, якобы связанных с Россией. Напомним, в середине января бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил Зеленского в намерении стать диктатором.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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