 

Австралия ввела санкции против российских журналистов

25.03.2022, 2:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правительство Австралии ввело новые санкции против 22 сотрудников российских СМИ, включая главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и журналиста телеканала «Россия-1» Ольги Скабеевой, сообщается в заявлении главы австралийского внешнеполитического ведомства Марис Пейн.

В сообщении министра указано, что автономные санкции Австралии вводятся в отношении ряда российских граждан, в том числе в отношении главного редактора российского телеканала RT Маргариты Симоньян, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, журналиста телеканала «Россия-1» Ольги Скабеевой, а также против сотрудников электронного издания «Фонд стратегической культуры» и информагентств Инфорос и Ньюсфронт, передает ТАСС.

«Правительство Австралии ввело новые санкции в отношении 22 российских пропагандистов, публикующих дезинформацию, в том числе в отношении старших редакторов таких медиаорганизаций, как [телеканал] Russia Today, «Фонд стратегической культуры», Инфорос и NewsFront [Ньюсфронт]», – указала глава ведомства в заявлении, опубликованном на сайте австралийского МИД.

Пейн также сообщила, что к настоящему моменту австралийские автономные санкции действуют в общей сложности в отношении 32 российских журналистов, поскольку они, как считают власти Австралии, «распространяют дезинформацию в попытках узаконить неспровоцированное и незаконное вторжение на Украину». «Австралия в тесной координации с нашими партнерами продолжит вводить санкции <…> в отношении тех, кто обладает рычагами власти в РФ и Белоруссии», – сообщила она.

Ранее глава Союза журналистов РФ (СЖР) Владимир Соловьев назвал применение санкций к журналистам ограничением свободы информации.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / Экс-директора частной школы отдали под суд за попытку убийства в Москве

18.01 / Блогер опроверг избиение сторонницы Навального во Внуково

20.08 / Началось проектирование российского тяжелого ударного БПЛА «Гром»

05.02 / В Верховном суде опровергают исчезновение 68 автомобилей

12.03 / «Поедали заживо» – экипаж американской подлодки пожаловался на клопов (sic!)

03.05 / Пушков назвал Facebook подразделением спецслужб США

13.08 / “Увы, деменция не за горами”, “Чисто Петросян”. Киркоров в шортах поднял ноги перед камерой и высунул язык

26.09 / После боя с Усиком Джошуа возили в больницу – СМИ

18.12 / На Петербургской «Северной верфи» ликвидировали пожар

19.12 / Возле берегов Нигерии пираты захватили украинских моряков – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика