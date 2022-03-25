Когда завершится спецоперация России на Украине – ответил эксперт Малофеев

На этой неделе исполнится один месяц со дня начала спецоперации России на Украине. Минобороны РФ продолжает сообщать о действиях российских войск на украинской территории. Например, на днях российский гиперзвуковой ракетный комплекс “Кинжал” поразил подземное высокозащищенное хранилище боеприпасов.

Не только демилитаризация, но и денацификация Незалежной является одной из целей российских войск. Экономический обозреватель “Первого русского” Юрий Пронько отметил, что многие европейские политики называют надуманными заявления представителей России о масштабах распространения идеологии неонацистов на Украине.

Учредитель “Царьграда” Константин Малофеев считает, что России необходимо бороться с идеологической заразой до самого конца. То есть денацификация должна быть достигнута не де-юро, а де-факто, пояснил он. Значит, в таком случае можно говорить о финале спецоперации России на Украине.

“Пока жив последний бандеровский преступник, который зигует на улицах Киева, выкрикивая, что будет резать русских детей, это все не должно прекратиться”, – сказал Малофеев.

Напомним, спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Как неоднократно отмечали в Минобороны РФ, удары наносятся исключительно по военным объектам.