Василиса Указательница: народные приметы 23 марта

В этот православный праздник люди вспоминают святую Василису, которая была среди Коринфских мучеников. В честь нее и назван этот день. Чтобы понять, какой сегодня праздник, следует обратиться к истории.

История

В

III веке, во времена гонений на христиан при язычнике-правителе Декии, в Коринф

прибыл военачальник Иасон. На него была возложена миссия по истреблению

христиан. Ему доложили, что недалеко от города в пустыне обитает

христианин Кодрат, и к нему приходит много народу, чтобы послушать его речи. Среди них была и девятилетняя Василиса.

Всех

их арестовали и доставили на суд. Верующих истязали. После попыток заставить людей

отречься от Христа и признать идолов истинными богами, мучеников приказали бросить на съедение диким зверям. Но животные даже не приблизились

к несчастным. За это их приговорили к смертной казни. Многие

христиане из того города были поражены храбростью мучеников во главе с Кодратом

и вместе с ними добровольно приняли смерть.

Что нельзя делать

В этот церковный праздник нельзя ругать детей на ночь. Нельзя работать на

земле и сажать деревья. Запрещено 23 марта совершать покупки, а также собираться

компанией за богато накрытым столом и объедаться.

Приметы и традиции

В данный церковный праздник наши предки считали, что на Василису

начинается сезон мартовских гроз. Это время называли окончательным завершением

зимы и началом пробуждения природы. День

становится длиннее ночи. Утром по-прежнему бывают заморозки, но они становятся

мягкими и непродолжительными.

Главная народная примета в этот церковный праздник:

старайтесь не разлить напиток в этот день. Если это случится, удача убежит из

дома вместе с вешними водами и может уже не вернуться.