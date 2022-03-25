 

Василиса Указательница: народные приметы 23 марта

25.03.2022, 2:18, Разное
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В этот православный праздник люди вспоминают святую Василису, которая была среди Коринфских мучеников. В честь нее и назван этот день. Чтобы понять, какой сегодня праздник, следует обратиться к истории.

История

В
III веке, во времена гонений на христиан при язычнике-правителе Декии, в Коринф
прибыл военачальник Иасон. На него была возложена миссия по истреблению
христиан. Ему доложили, что недалеко от города в пустыне обитает
христианин Кодрат, и к нему приходит много народу, чтобы послушать его речи. Среди них была и девятилетняя Василиса.

Всех
их арестовали и доставили на суд. Верующих истязали. После попыток заставить людей
отречься от Христа и признать идолов истинными богами, мучеников приказали бросить на съедение диким зверям. Но животные даже не приблизились
к несчастным. За это их приговорили к смертной казни. Многие
христиане из того города были поражены храбростью мучеников во главе с Кодратом
и вместе с ними добровольно приняли смерть.

Что нельзя делать

В этот церковный праздник нельзя ругать детей на ночь. Нельзя работать на
земле и сажать деревья. Запрещено 23 марта совершать покупки, а также собираться
компанией за богато накрытым столом и объедаться.

Приметы и традиции

В данный церковный праздник наши предки считали, что на Василису
начинается сезон мартовских гроз. Это время называли окончательным завершением
зимы и началом пробуждения природы. День
становится длиннее ночи. Утром по-прежнему бывают заморозки, но они становятся
мягкими и непродолжительными.

Главная народная примета в этот церковный праздник:
старайтесь не разлить напиток в этот день. Если это случится, удача убежит из
дома вместе с вешними водами и может уже не вернуться.

  • Холодные ветра предвещают продолжение
    зимы.
  • Возвращение журавлей домой – к теплой
    весне.
  • Прилет скворцов с юга – к скорому таянью
    снега.
  • По вернувшимся ласточкам можно говорить
    о начале речного разлива с 6 апреля.
  • Кружение жаворонка в небе предвещает в
    ближайшее время появление первой травы.
  • Заснеженная южная сторона потекла – к
    ненастному и короткому лету, а если северная – то ожидается богатый урожай
    фруктов и овощей.


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