 

Козел и петух вступили в бой за пернатую подругу

25.03.2022, 2:16, Разное
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Говорят, дружба проверяется не словом, а делом. Как бы то ни было, обитатели одной голландской фермы доказали, что своих не бросают. Козел и петух вступили в бой за пернатую подругу, как рыцари без страха и упрека.

Хищная птица накинулась на курицу, которая спокойно отдыхала на лужайке. Ястреб решил разделаться с наседкой и жестоко вцепился в нее. Когда полетели перья, подоспела бригада спасателей — козел и петух.

Смелым товарищам понадобилось всего 17 секунд, чтобы прогнать душегуба прочь. Пернатую подругу удалось спасти. Произошедшее было снято на камеру.

Владелец фермы Яп Бетс гордится своей командой из мира фауны. По его словам, ранее хищники не раз нападали на куриц, но за них всегда вступались индейки и козы.

Козел и петух сделали доброе дело по зову сердца. Им не нужны за это ни чины, ни награды. Наверное, людям есть, чему у них поучиться.



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