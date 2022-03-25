 

“Кинжал” удивил США, Зеленский согласился на референдум: Главное о спецоперации на Украине к 23 марта

25.03.2022, 2:16, Разное
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На Украине продолжается спецоперация по демилитаризации и денацификации. К 23 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский согласился решать вопрос Крыма и Донбасса и даже допускает проведение референдума по этим территориям. Условием для этого она назвал предоставление гарантий безопасности Незалежной. Политик неожиданно начал вести странную полемику, заговорив о Крыме как о “тяжелой истории”.

Военкор kp.ru Александр Коц уверен, что таким образом Зеленский пытается снять с себя ответственность и переложить их на граждан, а также оттягивает время перед неизбежной капитуляцией.

В США считают неоправданным и не понимают смысл применения Россией гиперзвукового оружия “Кинжал” на Украине. Генерал из Пентагона назвал это головоломкой. Тем временем США начали переговоры с союзниками по поводу поставок Киеву комплексов ПВО дальнего действия.

Пока спецоперация продолжается, Мирные граждане покидают Борисполь, где находится крупнейший украинский аэропорт. С обращением к людям с просьбой покинуть город выступил мэр Владимир Борисенко. Он отметил, что военнослужащим будет легче работать в городе, где нет гражданских.

К минувшим суткам границу с Россией пересекли более уже 365 тысяч беженцев из Донбасса и Украины. Среди них более 77 тысяч – дети. Гражданами России из них являются 118 тысяч человек, республик Донбасса – почти 206 тысяч человек. Более 41 тысяч человек граждане других стран. Беженцев разместили в 34 регионах страны.

Глава кабмина Малайзии Исмаил Сабри Якоб на встрече с коллегой из Вьетнама заявил, что Куала-Лумпур и Ханой будут сохранять нейтралитет в отношении России и не поддержит санкции.

Еще одной интересной новостью к 23 марта стал розыгрыш по телефону российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили главе Минобороны Великобритании Бену Уоллесу от имени премьера Украины. В разговоре британец признался, что королевство отдало почти все запасы оружия Украине, истощив свой арсенал.



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