Феофанов день: Что нельзя делать 25 марта
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История
Биография Феофана известна из жития, написанного патриархом
Мефодием в 9 веке, а также из его собственного произведения “Хронография”.
Преподобному приписывается дар чудотворения — исцеления болезней и изгнания
бесов. Феофан устроил монастырь на острове Калоним в
Мраморном море и затворился в келье, где переписывал богословские книги, в чем
очень преуспел. В 50 лет Феофан тяжело заболел, и болезнь уже не
оставляла его до самой смерти.
Что нельзя делать 25 марта
Задаваясь вопросом “какой сегодня праздник”, стоит
обращать внимание и на запреты, которые соблюдались в этот день. В этот
церковный праздник не стоит долго спать, если встать после обеда, год будет неудачным.
Неодиноким девушкам в православный праздник Феофана Исповедника нельзя ломать
березовые ветки, чтобы не разрушить отношения. Нельзя плохо обращаться с
животными, особенно с лошадьми. Этот церковный праздник запрещает ругаться,
сквернословить и ссориться с близкими.
Приметы и традиции
25 марта 2022 года православные отмечают Феофанов день. В этот
церковный праздник издревле обращали внимание на приметы.
- Лед тонет, но еще
не тает — урожая не видать
- Вороны садятся на земли или
в снег — скоро жди потепления
- Туман утром — будет
большой урожай льна
- Тепло и солнце — к
ненастному лету.
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