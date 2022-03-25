 

Феофанов день: Что нельзя делать 25 марта

25.03.2022, 2:15, Разное
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История

Биография Феофана известна из жития, написанного патриархом
Мефодием в 9 веке, а также из его собственного произведения “Хронография”.
Преподобному приписывается дар чудотворения — исцеления болезней и изгнания
бесов. Феофан устроил монастырь на острове Калоним в
Мраморном море и затворился в келье, где переписывал богословские книги, в чем
очень преуспел. В 50 лет Феофан тяжело заболел, и болезнь уже не
оставляла его до самой смерти.

Что нельзя делать 25 марта

Задаваясь вопросом “какой сегодня праздник”, стоит
обращать внимание и на запреты, которые соблюдались в этот день. В этот
церковный праздник не стоит долго спать, если встать после обеда, год будет неудачным.
Неодиноким девушкам в православный праздник Феофана Исповедника нельзя ломать
березовые ветки, чтобы не разрушить отношения. Нельзя плохо обращаться с
животными, особенно с лошадьми. Этот церковный праздник запрещает ругаться,
сквернословить и ссориться с близкими.

Приметы и традиции

25 марта 2022 года православные отмечают Феофанов день. В этот
церковный праздник издревле обращали внимание на приметы.

  • Лед тонет, но еще
    не тает — урожая не видать
  • Вороны садятся на земли или
    в снег — скоро жди потепления
  • Туман утром — будет
    большой урожай льна
  • Тепло и солнце — к
    ненастному лету.


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