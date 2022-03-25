Феофанов день: Что нельзя делать 25 марта

История

Биография Феофана известна из жития, написанного патриархом

Мефодием в 9 веке, а также из его собственного произведения “Хронография”.

Преподобному приписывается дар чудотворения — исцеления болезней и изгнания

бесов. Феофан устроил монастырь на острове Калоним в

Мраморном море и затворился в келье, где переписывал богословские книги, в чем

очень преуспел. В 50 лет Феофан тяжело заболел, и болезнь уже не

оставляла его до самой смерти.

Что нельзя делать 25 марта

Задаваясь вопросом “какой сегодня праздник”, стоит

обращать внимание и на запреты, которые соблюдались в этот день. В этот

церковный праздник не стоит долго спать, если встать после обеда, год будет неудачным.

Неодиноким девушкам в православный праздник Феофана Исповедника нельзя ломать

березовые ветки, чтобы не разрушить отношения. Нельзя плохо обращаться с

животными, особенно с лошадьми. Этот церковный праздник запрещает ругаться,

сквернословить и ссориться с близкими.

Приметы и традиции

25 марта 2022 года православные отмечают Феофанов день. В этот

церковный праздник издревле обращали внимание на приметы.