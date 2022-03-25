Мнение: Как же хорошо мы плохо жили

Что такое Шнур? Шнур – это дедовский ртутный градусник, периодически вставляемый в анус глубинному народу для измерения его температуры и вообще самочувствия. Из-за частого использования он, понятно, покрыт довольно основательным слоем говна (которое даже мешает различать показания столбика ртути) – но это не отменяет его невероятной ценности для небрезгливого исследователя.

Особенно если, по пушкинскому завету, данный прибор вынуть из того места, куда он вставлен, и ОТМЫТЬ. Тогда мы узнаем очень многое, что для нас, в силу врожденного чистоплюйства и трусости, обычно скрыто. В частности – вот это, последнее показание градусника.

Что мы видим, а точнее слышим? МИНОР. Приход растерянности. Градус тоскливого отчаяния (в общем-то, различимый всегда, но в умеренных значениях) поднялся почти до критических отметок.

А что главное? Стали вдруг слышны внезапные человеческие нотки, вместо традиционного обезьяньего уханья и визга. Плохой признак: у русского народа это всегда проступает, когда он начинает тосковать по МИРНОМУ ВРЕМЕНИ. Песня, в общем, однозначно показывает: война пришла в Россию. Шнур не соврет, он – прибор, а не человек. Приборы не врут.

Не мультяшная война, не гламурная война, не кибервойна, а та война, которая смерть.