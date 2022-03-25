Коронавирус повысил риск развития диабета

Удалось выяснить, что коронавирусная инфекция нового типа более чем на четверть повышает риск развития сахарного диабета. Более подробно исследование на эту тему опубликовано в журнале Diabetologia.

Более ранние наблюдения ученых показали, что COVID-19 поражает поджелудочную железу и приводит к нарушениям выработки инсулина в нашем организме.

Чтобы выяснить, преходящие эти изменения, или коронавирус может привести к развитию диабета второго типа, эксперты тщательно изучили медицинские данные от пациентов со всей Германии. Оказалось, что среди людей, которые переболели коронавирусом, заболеваемость диабетом была выше на 28%.