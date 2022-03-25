Захарова сравнила саммит НАТО в Брюсселе с сеансом самозомбирования

Саммит НАТО в Брюсселе проводился как сеанс внутринатовского самозомбирования, в ходе которого страны альянса продемонстрировали абсолютную лояльность Вашингтону, готовность следовать в русле установок США на тотальное сдерживание России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«24 марта в Брюсселе состоялся внеочередной саммит НАТО. Центральной темой вновь стала ситуация на Украине в контексте проведения Российской Федерацией специальной военной операции. Прозвучали уже хорошо известные ритуальные обвинения и угрозы в адрес нашей страны. Опровергать их пункт за пунктом смысла нет. Мероприятие, было видно, проводилось как сеанс внутринатовского самозомбирования», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном в Telegram-канале МИД России.

Как отметила Захарова, в ходе мероприятия «страны-члены организации продемонстрировали абсолютную лояльность Вашингтону, готовность следовать в русле его установок на тотальное сдерживание России». «Заявленное на саммите решение продолжить оказывать политическую и практическую поддержку киевскому режиму подтверждает заинтересованность альянса в продолжении военных действий», – указала дипломат.

«Более того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с гордостью заявляет, что альянс за последние восемь лет подготовил десятки тысяч военнослужащих ВСУ, которые сейчас принимают участие в боевых действиях. Накачивая Украину оружием, Брюссель провоцировал Киев на силовые действия против ЛНР и ДНР и теперь пожинает страшные плоды, – продолжила Захарова. – Сейчас в Североатлантическом блоке рассуждают о новой реальности, сложившейся в области евробезопасности, словно в Брюсселе не имеют к этому никакого отношения».

Дипломат подчеркнула, что, пытаясь прикрыть «темные делишки» американцев по части ведения секретных исследований биологического и химического оружия, Североатлантический альянс «в лучших традициях дезинформационной кампании бездоказательно обвинил Россию в возможном осуществлении провокации». «Такой трюк проделывается ими не впервые, – отметила она. – Вашингтон может записать прошедший саммит НАТО в свою геополитическую копилку. Удалось еще больше дисциплинировать союзников в деле «тотального сдерживания» нашей страны и оказания давления на страны, способные принимать суверенные решения и проводить независимую политику. На этом фоне претензии европейцев на некую «стратегическую автономность» выглядят попросту нелепо».

Как отмечается в сообщении, НАТО сейчас изыскивает «любые аргументы, чтобы оправдать опасное и дестабилизирующее наращивание сил на «восточном фланге». «Объявили о создании четырех новых многонациональных батальонных групп НАТО в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Подготавливается почва и для долговременного закрепления «антироссийского курса» в новой стратегической концепции альянса на предстоящем саммите в Мадриде. Милитаризация Европы набирает обороты благодаря усилиям альянса, – подчеркнула дипломат. – Раздувание антироссийской истерии используется для увеличения расходов на приобретение новых вооружений, главным поставщиком которых, естественно, выступает военно-промышленный комплекс США».

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил о поддержке Украины западным оружием. Ранее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО передать Киеву каждый сотый танк и самолет.

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