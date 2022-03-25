Лидеры США и ЕС обсудили введение новых санкций против России

Лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против РФ и прекратить любые попытки Москвы обойти уже введенные ограничительные меры, говорится в совместном заявлении Евросовета и США по итогам участия американского президента Джо Байдена в работе саммита ЕС в Брюсселе.

«Они рассмотрели свои продолжающиеся усилия по наложению экономических издержек на Россию и Белоруссию, а также готовность принять дополнительные меры и прекратить любые попытки обойти санкции», – приводит текст совместного заявления ТАСС.

Лидеры также «заявили о своей приверженности продолжению оказания гуманитарной помощи, в том числе соседним (по отношению к Украине) странам, принимающим беженцев, и подчеркнули необходимость того, чтобы РФ гарантировала гуманитарный доступ к тем, кто пострадал от насилия или бежал от него», говорится в документе. «Лидеры приветствовали начало международных расследований, в том числе прокурором Международного уголовного суда», – отмечается в заявлении.

Кроме того, лидеры США и ЕС обсудили сотрудничество по снижению зависимости от российского ископаемого топлива, ускорению перехода на экологически чистую энергию, а также необходимость реагирования на меняющиеся потребности в области продовольственной безопасности во всем мире.

«Лидеры также согласились с важностью укрепления демократической устойчивости в Украине, Молдавии и в более широком регионе Восточного партнерства. Наконец, лидеры подчеркнули важность укрепления трансатлантической безопасности и обороны, в том числе посредством активного сотрудничества между НАТО и ЕС, как описано в Стратегическом компасе ЕС», – заключили стороны.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сравнила саммит НАТО в Брюсселе с сеансом самозомбирования, в ходе которого страны альянса продемонстрировали абсолютную лояльность Вашингтону, готовность следовать в русле установок США на тотальное сдерживание России.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у подавляющего большинства лидеров стран НАТО преобладает мнение, что против РФ действенны только санкции. Между тем глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что странам ЕС все сложнее договариваться между собой о принятии новых санкций против России. В свою очередь президент США Джо Байден предупредил о цене санкций против РФ для ЕС и США.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, РФ найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.

Напомним, 28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

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