Минфин США разрешил американским журналистам сделки в Крыму, ДНР и ЛНР

Министерство финансов США разрешило американским журналистам и сотрудникам СМИ проводить денежные сделки в Крыму, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), говорится в генеральной лицензии ведомства.

Как отмечается в документе, американские новостные организации и «лица, являющиеся гражданами США, регулярно работающие в организациях, которые занимаются освещением новостей (включая фотожурналистов), либо оказанием содействия в трансляции, либо выполнением работы технического персонала» разрешается совершать ряд сделок на территории Крыма, а также ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

В этот список входят набор сотрудников (стрингеров, переводчиков, операторов, технических специалистов, внештатных продюсеров, водителей), лиц, занимающихся логистикой, аренда офисных помещений, приобретение товаров и услуг местного производства (мобильные телефоны, а также время в эфире), продажа такого рода товаров, импорт их в США, покупка телекоммуникационных средств, оплата расходов, налогов и сборов, связанных с журналистской деятельностью и распространением информации, ввоз необходимого для деятельности СМИ оборудования.

Напомним, в январе вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик признал Крым частью России, с которой необходимо развивать отношения, в то время как введенные против Москвы санкции приносят вред многим, включая экспортеров. Он отметил, что его взгляды разделяют представители высшего руководства других стран Евросоюза. Ранее экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским должны забыть о возвращении Крыма и Донбасса.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что РФ в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

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