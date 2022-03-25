 

Мединский предложил игнорировать авторские права

25.03.2022, 1:02, Разное
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…при показе зарубежных фильмов по телевидению.

Бывший министр культуры и помощник российского президента Владимир Мединский предложил не соблюдать авторские права при показе зарубежных фильмов. Его слова цитирует РБК.

«Кому сейчас нужны эти авторские права? Люди будут вам признательны», — пояснил он, предлагая показывать по телевидению хорошие зарубежные и советские фильмы.

Также Мединский призвал представителей российских телеканалов уменьшить число развлекательных передач, так как сейчас это выглядит «нелепо». По его словам, сегодня РФ столкнулась с «величайшим вызовом в истории», поэтому «надо действовать сообразно этому вызову».

Кроме того, чиновник одобрил инициативу режиссера Никиты Михалкова, который недавно предложил переводить выпуски своей программы «Бесогон» на иностранные языки. «Надо его выкладывать во всех сетях и продвигать, потому что правду вовне сейчас нести крайне тяжело», — пояснил Мединский.

После начала боевых действий в Украине многие западные компании приняли решение прекратить показы своих картин в России. Так, например, студия Warner Bros. объявила об отмене в РФ показа «Бэтмена» Мэтта Ривза.

Источник: Новая газета



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