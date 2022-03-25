Ограничьте доступ к вызывающим стресс СМИ: эффективные способы успокоить нервную систему

Может показаться нелогичным и даже невозможным сохранять спокойствие среди хаоса и неопределенности, царящих в мире. Воздействие средств массовой информации вызывает у многих людей ощущения тревоги и безнадежности: как успокоить свою нервную систему?

Особенности

Мысли, вызывающие страх, депрессию или стресс, могут активировать естественную реакцию нашего мозга на угрозу и опасность. Миндалевидное тело, расположенное в височной доле мозга, посылает сигналы в гипоталамус, гипофиз и надпочечники, мобилизуя тело для защиты от “нападения”.

Однако без активных действий наш организм переходит в состояние тревоги. Это включает в себя учащенное сердцебиение, отрицательный склад ума и напряжение во всем теле. Известно, что тревожность также приводит к нарушению сна и паническим атакам. Более того, беспокойство по поводу текущих проблем может спровоцировать появление ночных кошмаров, тем самым усиливая чувство тревоги и отсутствия безопасности.

Ограничьте доступ к вызывающим стресс СМИ

Если воздействие средств массовой информации вызывает у вас повышенную тревогу и волнение, просто ограничьте их просмотр. Может быть, вы решите читать или смотреть новостные репортажи всего 30 минут в день или даже воздержаться от этой информации в течение несколько дней. Сокращение количества новостных медиа может помочь вам перезагрузить и успокоить свой разум.

Чтобы продолжать жить своей повседневной жизнью и быть продуктивным, следует помнить: беспокойства не помогают, а мешают сохранять концентрацию и решать проблемные ситуации. Поэтому вооружитесь своей внутренней силой и имеющимися ресурсами: сосредоточьтесь на продуктивной цели и следуйте выбранным путем.

Избегайте того, что усилит негативное настроение

Вполне естественно прибегнуть к еде или питью, когда вы беспокоитесь. Чаще всего это включает в себя употребление кофе, алкоголя, хрустящих соленых продуктов или сладких лакомств.

Конечно, такой подход может принести сиюминутное удовлетворение и временно “замаскировать” тревожные чувства, но в долгосрочной перспективе он может работать против поставленной вами цели по снижению беспокойства. Можете ли вы найти удовлетворительную альтернативу вредным привычкам?

Измените свой рацион

Употребляйте цельные (не обработанные) продукты, достаточное количество белка, а также питательные фрукты и овощи. Некоторые витамины могут помочь избавиться от стресса: к ним относятся витамины группы В, омега-3, калий и магний и поливитаминные комплексы.

Также пейте достаточное количество воды: обезвоживание приводит к нарушению сна, головным болям и общему ухудшению психического и физического функционирования. Питьевая вода помогает очистить систему от токсинов, восстанавливает pH-баланс и улучшает состояние пищеварительной системы.

Используйте чувства

Когда вы беспокоитесь, задействуйте свои чувства обоняния или осязания. Так, ароматерапия здорово помогает улучшить настроение, а прикосновение к чему-то мягкому (будь то гладкий камень или теплое одеяло) – получить приятные ощущения.

Не забывайте о силе зрения: медленно осмотритесь слева направо, словно сканируя свое окружение. Прислушайтесь к тому, что происходит вокруг (как щебечут птицы или шумят листья). Эти стратегии помогут вам чувствовать себя более комфортно и избегать паники.

Не обособляйтесь от других

Тесное общение с друзьями, семьей и единомышленниками может заставить мозг выработать окситоцин, который успокаивает и обнадеживает. Вы не одиноки: вами дорожат и вас ценят.

Помогайте другим: один из лучших способов справиться с чувством беспомощности и безнадежности — поддержать кого-то другого. Дарите подарки и оказывайте практическую помощь тем, кто в ней нуждается. Займитесь чем-нибудь активным, это принесет вам глубокое удовлетворение и улучшит ваше настроение.