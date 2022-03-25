Не короткие и не длинные: выбираем идеальные прически для разных типов волос

В последнее время стала популярна прическа под названием “лоб”. Она представляет собой стрижку боб для волос средней длины. Такой вариант подойдет вам, если вы не любите носить слишком длинные или короткие волосы. В статье мы приведем несколько вариантов прически лоб для разных типов прядей и формы лица.

Классический лоб

Это самый распространенный вариант стрижки лоб. Он представляет собой удлиненную прическу боб. Классический лоб подходит женщинам с овальным, вытянутым и сердцевидным типом лица.

Слоистый лоб

Если вы выбрали стрижку лоб, то это не означает, что вам нужно распрощаться с вашими любимыми слоистыми прическами. Просто попросите парикмахера сделать слои средней длины. Такая стрижка проста в уходе и не нуждается в сложной укладке.

В форме буквы “А”

Если вы не хотите расставаться со своей длиной волос, но желаете создать непринужденный образ, то вам подойдет прическа лоб в форме буквы “А”. Чтобы ее создать, парикмахеры сохраняют длину передних прядей, а задние – укорачивают.

Разница в длине прядей может составлять до 3 см. Такая прическа подойдет для густых, тонких и даже жестковатых волос.

Асимметрия

Асимметричный лоб подойдет женщинам с густыми волосами. Эта прическа держит пряди гладкими и послушными. Она также помогает сделать неправильные черты лица более гармоничными.

С челкой

Лоб с челкой – смелая стрижка. Она подойдет тем, кто любит играть с текстурой и длиной прядей.

Вы можете приспособить эту прическу к своей форме лица. Длинная челка подойдет круглолицым женщинам. Более короткие варианты идут обладательницам овального или сердцевидного лица.

Для кудрявых волос

Стилисты единодушно сходятся во мнении, что лоб идеально подходит для всех типов волос. Он идет и обладательницам вьющихся прядей.

Если у вас прямые волосы, то вы можете взять плойку и добавить к прическе лоб несколько локонов для придания объема шевелюре.

Заключение

Прическа лоб считается универсальной. Вы всегда можете подобрать вариант, который подходит для вашей текстуры волос и типа лица.