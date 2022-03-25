Володин заявил о наступлении хаоса в США

Спикер обратил внимание на два заявления. Сначала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что США не просили американские компании уходить из России. Через несколько часов Конгресс предложил запретить правительству Соединенных Штатов вести дела с компаниями, которые несмотря на санкции продолжили работу в РФ.

Володин напомнил о двойных стандартах Вашингтона. С одной стороны, США запретили любую помощь украинским вооруженным националистическим организациям, с другой – Байден вопреки закону финансирует неонацистов и направляет им оружие, возмутился политик.

“Задумайтесь, чего можно ожидать от США, которые обладают ядерным оружием и многое определяют в мире, если закон для их руководства не писан, а политические заявления ничего не стоят”, – написал спикер в своем телеграме.

Он отметил, что разговор о “загнивающем Западе” в России ведется давно. Сегодня хаос в США точно наступил, констатировал Володин.