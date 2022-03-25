 

В шубе и платье: Сбегающие из Мариуполя украинские силовики прикидываются женщинами

25.03.2022, 0:52, Разное
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На данный момент Мариуполь окружен российскими войсками, однако в городе до сих пор остаются украинские бойцы. У них одна установка – сбежать любой ценой. Для этого используются самые изощренные способы.

Командир батальона сил ДНР майор Олег Кокарев накануне поведал о неловком задержании. Бойцы республики наткнулись на мужчину в шикарной шубе и платье, который стал клясться им в том, что он – мирный житель, однако на деле – это военный из Незалежной. “По нему видно, что это боевик”, – пояснил Кокарев. Как оказалось, это типичная схема побега украинских силовиков, которые пытаются затеряться в толпе мирных жителей, а потом покинуть Мариуполь. И нередко для этого используется женский гардероб.

“Бойцы их вылавливают, допрашивают и отправляют в нужные инстанции”, – приводит RT слова командира батальона сил ДНР.

Напомним, в ходе спецоперации на Украине, инициированной Россией с целью защитить Донбасс, уже освобождено почти 90% территории Луганской Народной Республики. Под контролем российских военнослужащих находятся населенные пункты ДНР: Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка. Кроме того, в пригородах удалось ликвидировать военные склады.



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