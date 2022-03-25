Мнение: Об уничтожении «агентов влияния Запада». Самый действенный метод

М-да, «зачистка» пошла тотальная. В рамках «ликвидации» пятой колонны под раздачу попадают даже те, про кого такое и подумать прежде было почти невозможно. А вот поди ж ты!

Но самое главное — это методы. Ещё недавно ничто подобное даже и в кошмарном сне присниться не могло. Но у специальной военной операции свои законы. Как говорят недруги-французы и поют в нестареющих «Мушкетёрах», à la guerre, comme à la guerre…

Великобритания и США продолжили дожимать Россию с помощью чисто «пацанского» метода — бей своих, чтобы чужие боялись. На первом этапе фигурантами западных санкций стали «ельцинские» олигархи, Михаил Фридман и Пётр Авен, совладельцы крупнейшего в России частного кредитного института, Альфа-банка. Теперь под каток ограничений угодили герои новейшего времени — либерал из либералов Герман #Греф и чистый self-made man, бывший пивовар и нынешний банкир Олег Тиньков.

Так или иначе, все они для Запада были «своими» — до поры, до времени. Михаил Фридман и Пётр Авен стояли у истоков «компрадорской» российской экономики. Собственно, во многом они и создавали её таковой, основанной на экспорте ресурсов и вывозе капиталов. Теперь оба вместо спокойной старости в уютном западном мире могут вспомнить полезные привычки молодости — например, уборку, готовку и стирку своими руками. Герман Греф уже в XXI веке был идеологом и проводником либеральных экономических реформ, ориентированных на скорейшую «вестернизацию» России. С одной стороны, они позволили стране не только совершить рывок от полуразрушенной бензоколонки в дефолте к пятой-шестой экономике мира по ВВП, но и даже накопить запас прочности на годы вперёд. С другой, они закрепили жёстко сырьевой характер национального хозяйства, где всё мало-мальски производящее (быть может, за пределами ОПК и «мирного атома») работало, по сути, в режиме промышленной сборки из импортных комплектующих. С точки зрения либеральной экономической теории, это называлось реализацией «сравнительных преимуществ» посредством международной торговли. Как остроумно заметил по её поводу кто-то из нобелевских лауреатов, это идеальная теория, которая позволяет любой бедной стране… и дальше полноценно специализироваться на бедности. Словом, для Запада Герман Греф был не просто «своим», а ещё и самым настоящим «своим агентом влияния». Ну а далёкий от политики Олег Тиньков своим примером как бы доказывал, чего может добиться бывший велогонщик и фарцовщик, если закончит школу маркетинга Калифорнийского университета в Беркли и буде строить бизнес чётко по западным лекалам. Человек-витрина, если угодно.

Все эти четверо, естественно, были на Западе «рукопожатны» и «вхожи». Даже после 2014 года. Нет, кто-то из них видел, что тучи сгущаются. Но каждый, вероятно, полагал, что лично его ничто не коснётся. Ведь есть и более достойные персонажи в новой российской элите, из «питерских». Также, быть может, каждый из них мнил себя этаким Шахтом или фон Папеном, полезным при любом изменении ситуации, вплоть до самого крайнего.

Ан, нет.

С не меньшим энтузиазмом, чем при наказании «ближнего круга» Сами-Знаете-Кого, коллективный Запад взялся за… избиение «своих». Тем самым как бы подтверждая мнение тех, кто говорят о развязанной против России «войне на уничтожение». Впрочем, с точки зрения западных лидеров, «их» сукины дети оказались недостаточно влиятельны, чтобы предотвратить нынешний «бунт на корабле». А значит, их ценность равна примерно нулю, и можно пустить в расход…

Думает ли кто-то на Западе, что таким путём возможно спровоцировать внутриэлитный заговор? Возможно, подобные иллюзии были в 2014-2018 гг. Но в действительности #санкции не ослабили консолидации нынешних элит РФ вокруг её Лидера™. Так что теперешние санкции против «своих» — просто наказание за неэффективность. Или за попытку многие годы сидеть на двух стульях и быть слугою двух господ.

Понимают ли на Западе, что вследствие такого наглядного примера с ним на сотрудничество уже никто не пойдёт, «после того, как»? Наверное, там не дураки в правящей верхушке сидят. Но, быть может, всё дело как раз в том, что с точки зрения нынешней западной парадигмы, никакого «после» для России уже быть не может? И «Карфаген» просто обязан быть разрушен, не так ли?

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