Вещество из листовой зелени замедляет рост вирусов COVID-19 и обычной простуды

Исследователи из Соединенных Штатов Америки пришли к выводу, что определенное вещество, которое входит в состав листовой зелени, может значительно замедлить рост вирусов COVID-19 и обычной простуды.

Ранее уже было доказано, что сульфорафан, химическое вещество растительного происхождения, обладает противораковым действием. В процессе недавнего исследования ученые решили выяснить, как он воздействует на коронавирус.

Таким образом, было доказано, что он эффективно подавляет репликацию SARS-CoV-2 в клетках лабораторных грызунов. Теперь эксперты нацелены на проведение дополнительных испытаний данного химического вещества с участием добровольцев.