 

Вещество из листовой зелени замедляет рост вирусов COVID-19 и обычной простуды

25.03.2022, 0:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Исследователи из Соединенных Штатов Америки пришли к выводу, что определенное вещество, которое входит в состав листовой зелени, может значительно замедлить рост вирусов COVID-19 и обычной простуды.

Ранее уже было доказано, что сульфорафан, химическое вещество растительного происхождения, обладает противораковым действием. В процессе недавнего исследования ученые решили выяснить, как он воздействует на коронавирус.

Таким образом, было доказано, что он эффективно подавляет репликацию SARS-CoV-2 в клетках лабораторных грызунов. Теперь эксперты нацелены на проведение дополнительных испытаний данного химического вещества с участием добровольцев.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / Мнение: Где записи с камер видеонаблюдения?

14.09 / Тихановская обратилась к Путину: Все договоры с Лукашенко не будут иметь законной силы

02.05 / Мнение: Христос воскрес!

07.08 / Ученый рассказал, опасно ли вегетарианство для здоровья

06.06 / Кроссовер Toyota RAV4 признан самым доходным автомобилем на рынке РФ в 2021 году

22.06 / Перетягиваем на себя негатив: почему нельзя вмешиваться в чужие конфликты (и что нужно сказать в этой ситуации)

12.10 / Как живет звезда сериала “Солдаты” Маклаков: Оказалось, у меня замечательные дети

16.12 / «Шесть дней во тьме!» – астрономы прогнозируют сильнейшую за 300 лет магнитную бурю

22.03 / Мнение: Кровавые катера Троцкого

17.08 / Twitter убрал обновление из-за жалоб пользователей на головную боль и усталость

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика