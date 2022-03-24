Эрдоган: НАТО считает все методы против РФ бесполезными, кроме санкций

У подавляющего большинства лидеров стран альянса преобладает мнение, что против РФ действенны только санкции, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган после заседания членов НАТО.

«У подавляющего большинства лидеров НАТО преобладает мнение, что методы, кроме санкций, бесполезны. Этот дух царит и в принятом итоговом документе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова турецкого лидера на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что идея о передаче Турцией Украине приобретенных у РФ зенитных ракетных систем С-400 нереалистична.

Экстренный саммит НАТО, посвященный ситуации на Украине и повышению обороноспособности альянса, состоялся 24 марта. Участие в саммите принял президент США Джо Байден.

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