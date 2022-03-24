Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США

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24.03.2022, 23:59, Новости дня
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Однополярному миру пришел конец, американцы больше не являются хозяевами планеты Земля, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Однополярному миру пришел конец. Американцы больше не являются хозяевами планеты Земля», – сообщил Медведев в интервью РИА «Новости» и RT.

Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров охарактеризовал ситуацию в мире как попытку сформировать новый мировой порядок. «И целью этого миропорядка, основанного на правилах, является ни много ни мало полное возрождение однополярного мира», – подчеркнул глава МИД России. Он также указал, что ЕС в концептуальных вопросах утратил самостоятельность и полностью слился с США и НАТО. Лавров также заявил, что Украина была выбрана инструментом подавления российской самостоятельности, это «сдерживание России, как и сдерживание любой другой страны, которая мало-мальски самостоятельно ведет себя на мировой арене». Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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