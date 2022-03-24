 

Недотягиваю – Личное мнение

24.03.2022, 23:45, Разное
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Блиновская раскручивает очередной проект, целевой аудиторий которого являются наивные женщины трудной судьбы. Им предлагается членство в неком закрытом клубе стоимостью 200 тысяч в год.


Какая же она несуразная. Фото: Соцсети

Меня поразило то, как Блиновская этот свой клуб продвигает.

В основе продвижения — принадлежность к некой группе избранных. Есть они — избранные, которые могут занести Леночке 200 тысяч, а есть те, которые, по их собственным словам, недотягивают.


Фото: Соцсети

Блиновская публикует скрины сообщений от своих подписчиц. Настоящие ли это сообщения или их она сама сделала — не суть. Суть — в самобичевании и самоуничижении тех, кто якобы не может войти в круг избранных.

Понадёргала цитат:

И какая-то буря прям поднялась на собственную никчемность. Недотягиваю, нет ещё внутреннего разрешения на близость к тебе.

Да, я ещё недотягиваю до твоего клуба,

В таком сообществе надо не только брать, но и отдавать, надо соответствовать.

Чувствую, что здесь должно быть равнозначный обмен. На одном уровне звучание всех участников. И я искренне рада за тех, кто сейчас созвучен с тобой и твоим окружением.

Обратили внимание на риторику?

Собственная никчемность, недотягиваю, близость к тебе, надо соответствовать, созвучен с тобой и твоим окружением.

Блиновская, ты совсем берега утратила? Разве можно не просто позволять людям так себя унижать, но ещё и поощрять такое их самоуничижение?

Тётки, опомнитесь! Зачем вы несёте деньги той, которая пестует в вас ощущение вашей собственной никчёмности? Проснитесь!

На кого вы вздумали равняться? На вот эту вот бабу с серыми зубами и прыщами на некрасивом филлерном прянике?


Переписка Блиновской с поклонницей. Фото: Соцсети

Войдите уже в ум, а? Это уже даже не смешно.

Источник: Лена Миро



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