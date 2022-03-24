 

Собянин представил главные проекты благоустройства на западе Москвы

24.03.2022, 23:27, Разное
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“Проекты благоустройства предстоящего сезона внесут достойный вклад в создание качественного общественного пространства на западе Москвы”, – написал мэр.

Главным проектом станет благоустройство детского парка “Фили”. Там создадут новые рекреационные зоны, модернизируют существующие элементы досуговой деятельности, приведут в порядок входные группы.

В парке отремонтируют существующие и обустроят новые детские площадки, проложат велодорожку. Будет обустроена специальная конная тропа, создана биостанция из двух теплиц и площадки для кинологической школы.

“В результате парк “Фили” станет еще более привлекательным для прогулок, отдыха и общения с природой”, – отметил Собянин.

В районе Тропарево-Никулино появится пешеходный маршрут от улицы доктора Гааза до проспекта Вернадского. Планируется обновить тропиночную сеть и детские площадки.

Также приведут в порядок стадион школы №875. На придомовых территориях обустроят дополнительные парковочные места.

На территории района Очаково-Матвеевское обустроят пешеходный маршрут для удобного доступа к транспортно-пересадочному узлу “Аминьевское”. В районе пройдет реконструкция дорожно-тропиночной сети, высадят новые деревья, установят малые архитектурные формы и светильники, обустроят качественные и безопасные детские площадки.

Два проекта реализуют в Солнцево, сообщил Собянин. На улице Авиаторов благоустроят озелененную территорию. Проект включает в себя ремонт тротуаров и дорожек, высадку новых деревьев и кустарников.

“Также модернизируем спортивно-игровые зоны. Сделаем современные футбольные, волейбольные, хоккейные, универсальные и другие площадки. Вокруг проложим дорожку из наливного акрилового покрытия для катания на беговелах, самокатах и роликах”, – рассказал мэр.

Другим проектом предусмотрено создание современной скейт-площадки в Парке 60-летия Октября.

В районе Фили-Давыдково пройдет благоустройство пешеходного маршрута от детской поликлиники №130 до станции метро “Пионерская”. Также в порядок приведут дворы жилого квартала между улицами Пивченкова и Кастанаевская.

В Западном административном округе благоустроят 12 школьных территорий.

Ранее Собянин рассказал о проектах благоустройства на востоке и юго-востоке столицы.



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