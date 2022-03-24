 

Дума признала участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий

24.03.2022, 23:27, Разное
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Законопроект дает участникам спецоперации статус ветерана или инвалида боевых действий. Они получат транспортные, земельные, налоговые льготы, также на них будут распространяться меры социальной поддержки, льготы при оплате коммунальных услуг.

“Наши солдаты и офицеры мужественно выполняют свой долг, защищают безопасность страны и наших граждан”, – заявил Володин.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции на Украине. Ее цель – демилитаризация, денафикация и нейтрализация страны.



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