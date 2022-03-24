Мнение: Значимость российского экспорта в мире, санкции на троечку и обратный эффект

1. Санкции против России уже стали причиной рукотворного экономического кризиса на Западе, и они угрожают ударить по мировой экономике в целом. Россия является ключевым поставщиком ряда важнейших товаров, от которых зависит весь мир:

https://sputnik.by/20220315/po-kakim-statyam-eksporta-rossiya-lidiruet-v-mire-1061322306.html

По многим позициям экспорта ресурсов Россия занимает первую строчку в мировой экономике. Это газ, калийные удобрения, металлургическая продукция и зерновые.

По объемам экспорта нефти Россия является второй страной в мире, по поставкам угля страна замыкает топ-3.

2. Американские эксперты считают, что западные санкции оказались откровенно слабы в плане своего эффекта на Россию, а ударили скорее по самим странам Запада:

https://lenta.ru/news/2022/03/19/troika/

Санкции стран Европы и США, введенные против Москвы из-за российской военной операции на Украине, нанесут побочный ущерб государствам Запада и их населению. Об этом написал эксперт по истории и экономике Николас Ламберт в статье для The Wall Street Journal.

Автор отметил, что западные правительства воспользовались полумерами, чтобы противостоять российской экономике. Для сравнения он привел ситуацию перед Первой мировой войной, когда Великобритания, пользуясь своей глобальной гегемонией, попыталась добиться тотальной изоляции Германии.

Однако меры, запланированные на «десять баллов» удалось реализовать лишь на «восемь», а в последствии их эффективность снизилась до «пяти». «То, что Запад сейчас делает с Россией, тянет на тройку», — констатировал Ламберт. «Меры Запада (…) несомненно, навредят России, но нанесут ущерб и заинтересованным группам, и населению на Западе», — написал автор.

Тройка по 10-балльной шкале – это 1,5 балла по более привычной нам пятибалльной. Иными словами, антироссийские санкции оценили на два с минусом. Не единица, конечно, но очень, очень плохо. Возможно, главная ошибка Запада в том, что они не поняли, какую сторону сейчас правильнее сравнивать с Третьим Рейхом.

3. К вопросу о том, почему в ЕС на этой неделе приостановили санкционный марафон. Европейцы оказались шокированы рикошетом, который прилетел по ним от уже введённых антироссийских санкций, так что теперь они будут тщательно взвешивать любой свой следующий шаг.

Власти Германии уже официально заговорили о проблеме «обратного эффекта санкций»:

https://lenta.ru/news/2022/03/23/effect/

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Западу необходимо учитывать обратный эффект санкций против России. Об этом пишет РИА Новости.

Шольц предупредил, что обратный эффект от антироссийских мер должен быть «преодолимым». Канцлер еще раз заверил, что по этой причине ФРГ придерживается своей неизменной позиции и выступает против запрета на импорт российского газа в Европу. Он пояснил, что речь может идти не о краткосрочных делах, а о длительном противостоянии, в котором западные страны должны выстоять.