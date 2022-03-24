Мнение: Почему Чубайс уехал из России?
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Анатолий Чубайс уволился с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из России.
Недоумеваю, почему он уехал?
Получил информацию от старых друзей, что за ним могут придти?
Понял, что ни о каком «устойчивом развитии» в ближайшие годы не может быть и речи? И, следовательно, он перестал быть нужным Кремлю?
Чубайс отправился на Запад с «секретным заданием» – договариваться, как можно выбраться из режима спецоперации с минимальными потерями для Кремля?
Или Чубайс принял решение уйти в оппозицию Кремлю, и покинул Россию, чтобы развернуть активную оппозиционную деятельность на безопасном от Кремля расстоянии?
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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