Жизнь у нас пошла не та — нет квартиры для кота!

Да и кота такого нет. Не по карману среднестатистическому жителю нашей бескрайней держать мейкуна. Да еще в малометражной хрущевке. А вот Алене Водонаевой — вполне даже.

А, собственно, кто такая эта Алена? Якобы, телеведущая. И если вы не в курсе, что и на каком канале она ведет, то это проблема вашей некомпетентности. Нашей, впрочем, тоже. Что-то теплится с давно минувших времен: был, дескать, какой-то «Дом-2». Так говорят, что там она раньше и подвизалась. Причем в роли участницы.

А сейчас может запросто позволить себе приобрести квартиру для кота. Да не где-то на окраине богом забытого провинциального городишки, а в самом центре Москвы, в Хамовниках. И не самую дешевую — аж за 19 миллионов. Понятно, рублей. Правда, жилье мэйнкуну куплено в ипотеку.

Ну купила и купила — это ее дело, куда лишние деньги выкидывать. Так нет же, выложила сие сообщение с фотками в сети Instagram (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Похвасталась будущими интерьерами своего кота Эскобара.

Где-то с полгода назад Алена сообщала, что причиной покупки стала аллергия сына Богдана на шерсть породистого кота и проблемы со здоровьем ее матери. Богдану пришлось даже пожить у своего отца:

«Я решила купить Эскобару квартиру в Хамовниках. Рядом с салоном, так как я бываю там каждый день. Когда Богдан будет у папы, буду ночевать с котом. Вот такой план. Я все хорошо обдумала и начинаю процесс».

Закупленная недвижимость не самых гигантских размеров: всего 50 квадратных метров, но для одинокого кота в самый раз. Да и ремонт, желательно капитальный, еще впереди. Даже гадать не будем, в какое количество российских денежных знаков он обойдется.

Хотя Алена и оповестила своих подписчиков, что полностью перестраивать помещение и тратить гигантские деньги не собирается, опубликованные фото и видео заставляют предположить, что расходы будут немалые. Тем более что хозяйка намерена сохранить деревянную мебель и прочие детали да еще обыграть весь этот винтаж с помощью обоев зеленых и красных оттенков. Никак не может пока остановиться, на какой кровати будет почивать Эскобар: на кованой, бархатной или деревянной.

Жаль будет, если в отсутствие хозяйки громадный котяра разгромит свежеотремонтированную квартиру и обдерет весь интерьер. Может, нанять ему гувернантку или, на худой конец, нянечку?

Источники информации и картинок: lenta.ru, vk.com, fox-realty.ru

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