 

Ида Галич подтвердила, что снова находится в отношениях

24.03.2022, 22:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Блогер и телеведущая Ида Галич после развода с мужем скрывает подробности своей личной жизни. В январе прошлого года она подтвердила расставание с Аланом Басиевым, и только спустя два месяца ведущая впервые решила рассказать о разводе и других подробностях в интервью Светлане Бондарчук. С тех пор Ида предпочитает не делиться с людьми о своем статусе. Но, кажется, сердце Галич все же занято. В недавней беседе с журналистами она сказала:

Я вам так скажу: эта весна проходит у меня по-особенному. И да, это касается романтики, – цитирует Иду “Комсомольская правда”.

При этом имени нового возлюбленного она не стала раскрывать. Правда, многие и так знают ответ – в последнее время Иду Галич часто видят в компании блогера Стаса Круглицкого (STAS PROSTO KLASS), известного в сети своим образом Сантаны Новиковой.

В прошлом году Ида Галич стала героиней номера журнала HELLO!. Ее большое интервью о свежих медиаформатах и создании личного бренда читайте по этой ссылке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Мнение: Мазохизм

24.06 / Лукашенко не сдержал эмоций на Параде Победы в Москве

21.12 / Шапка с помпоном удешевит любой образ: 5 модных ошибок, которые женщины совершают зимой

12.05 / Мнение: Жалость к охотникам

12.10 / Мнение: Принуждение к труду

17.10 / Мнение: Русское вино взбирается на третью полку

21.07 / 23 704 человека заразились коронавирусом в России за сутки

24.03 / Ferrari показала официальное изображение своего первого кроссовера Purosangue

10.12 / Больше половины украинцев назвали Россию враждебной страной

20.11 / Один раз и на всю жизнь: как Валерий Гаркалин встретил и потерял свою единственную любовь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика