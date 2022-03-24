Ида Галич подтвердила, что снова находится в отношениях

Блогер и телеведущая Ида Галич после развода с мужем скрывает подробности своей личной жизни. В январе прошлого года она подтвердила расставание с Аланом Басиевым, и только спустя два месяца ведущая впервые решила рассказать о разводе и других подробностях в интервью Светлане Бондарчук. С тех пор Ида предпочитает не делиться с людьми о своем статусе. Но, кажется, сердце Галич все же занято. В недавней беседе с журналистами она сказала:

Я вам так скажу: эта весна проходит у меня по-особенному. И да, это касается романтики, – цитирует Иду “Комсомольская правда”.

При этом имени нового возлюбленного она не стала раскрывать. Правда, многие и так знают ответ – в последнее время Иду Галич часто видят в компании блогера Стаса Круглицкого (STAS PROSTO KLASS), известного в сети своим образом Сантаны Новиковой.

В прошлом году Ида Галич стала героиней номера журнала HELLO!. Ее большое интервью о свежих медиаформатах и создании личного бренда читайте по этой ссылке.