Алек Болдуин снимется в двух комедиях через полгода после несчастного случая на съемочной площадке

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Жизнь Алека Болдуина возвращается в привычное русло. Актер на днях прилетит в Рим, чтобы приступить к съемкам сразу в двух проектах – Kid Santa и Billie’s Magic World. Об этом сообщили представители итальянских кинокомпаний Minerva Pictures и ILBE со ссылкой на продюсеров Андреа Иерволино и Моники Бакарди. Итальянцы сообщили, что вместе с ним в проектах участвует и его брат Уильям, который уже находится в Италии. Режиссером фильмов с участием братьев Болдуинов стал Франческо Синкуемани, с которым они уже работали над фильмами “Андрон — Черный лабиринт” и The Christmas Witch. О сюжетах известно немного, сообщается, что эти фильмы – рождественские комедии с элементами анимации.

Это уже не первая работа Алека Болдуина после несчастного случая на съемочной площадке. В феврале 63-летний актер сообщил, что приступил к съемкам триллера “97 минут”.

Уильям и Алек Болдуины

Напомним, что трагедия на съемочной площадке произошла осенью 2021 года. Алек Болдуин ранил двух человек – оператора и режиссера. Галина Хатчинс скончалась, а Джоэл Соуз получил ранение в ключицу. Как выяснилось позже, бутафорское оружие было заряжено боевыми самодельными патронами. Болдуин признавался, что тяжело переживал трагедию и что готов сотрудничать со следствием. Он даже отдал свой мобильный телефон как улику. При этом Алек утверждал, что никогда бы не смог выстрелить в человека и даже не нажимал на курок.

Нет-нет-нет! Я не нажимал на спусковой крючок. Я бы никогда этого не сделал, если пистолет был бы направлен в чью-то сторону. Более того, кто-то зарядил в пистолет боевую пулю — пулю, которой даже не должно было быть на территории, — сказал Болдуин в телеинтервью.

Расследование дела еще не закончилось, но Алека как одного из продюсеров фильма “Ржавчина” ждут судебные разбирательства. Родственники погибшей Галины Хатчинс, а также некоторые участники съемочного процесса подали на создателей картины в суд, обвинив в халатности и требую взыскать за это штраф, сумма которого, правда, не уточняется. Производство “Ржавчины” с тех пор встало на паузу и неизвестно, выйдет ли фильм в прокат вообще.

Алек Болдуин на съемках фильма “Ржавчина”