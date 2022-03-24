 

Алек Болдуин снимется в двух комедиях через полгода после несчастного случая на съемочной площадке

24.03.2022, 22:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Еще больше новостей в нашем Telegram-канале, группе ВКонтакте и канале Яндекс.Дзен

__________________________________

Жизнь Алека Болдуина возвращается в привычное русло. Актер на днях прилетит в Рим, чтобы приступить к съемкам сразу в двух проектах –  Kid Santa и Billie’s Magic World. Об этом сообщили представители итальянских кинокомпаний Minerva Pictures и ILBE со ссылкой на продюсеров Андреа Иерволино и Моники Бакарди. Итальянцы сообщили, что вместе с ним в проектах участвует и его брат Уильям, который уже находится в Италии. Режиссером фильмов с участием братьев Болдуинов стал Франческо Синкуемани, с которым они уже работали над фильмами “Андрон — Черный лабиринт” и The Christmas Witch. О сюжетах известно немного, сообщается, что эти фильмы – рождественские комедии с элементами анимации. 

Это уже не первая работа Алека Болдуина после несчастного случая на съемочной площадке. В феврале 63-летний актер сообщил, что приступил к съемкам триллера “97 минут”.

Уильям и Алек Болдуины

Напомним, что трагедия на съемочной площадке произошла осенью 2021 года. Алек Болдуин ранил двух человек – оператора и режиссера. Галина Хатчинс скончалась, а Джоэл Соуз получил ранение в ключицу. Как выяснилось позже, бутафорское оружие было заряжено боевыми самодельными патронами. Болдуин признавался, что тяжело переживал трагедию и что готов сотрудничать со следствием. Он даже отдал свой мобильный телефон как улику. При этом Алек утверждал, что никогда бы не смог выстрелить в человека и даже не нажимал на курок. 

Нет-нет-нет! Я не нажимал на спусковой крючок. Я бы никогда этого не сделал, если пистолет был бы направлен в чью-то сторону. Более того, кто-то зарядил в пистолет боевую пулю — пулю, которой даже не должно было быть на территории, — сказал Болдуин в телеинтервью.

Расследование дела еще не закончилось, но Алека как одного из продюсеров фильма “Ржавчина” ждут судебные разбирательства. Родственники погибшей Галины Хатчинс, а также некоторые участники съемочного процесса подали на создателей картины в суд, обвинив в халатности и требую взыскать за это штраф, сумма которого, правда, не уточняется. Производство “Ржавчины” с тех пор встало на паузу и неизвестно, выйдет ли фильм в прокат вообще.

Алек Болдуин на съемках фильма “Ржавчина”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Бразильский дом с деревенскими и художественными деталями: кое-что можно позаимствовать и россиянам

11.12 / Мнение: Оптовое пополнение

09.12 / Астронавты США не были на Луне? В Сети обсуждают новое «доказательство»

11.01 / Российская вакцина “Спутник V” пришла на Ближний Восток

27.10 / Почему Россия ведет переговоры по стратегическим вооружениям со слабеющими Соединёнными Штатами

16.09 / Памфилова подвела итоги избирательной кампании – 2020

06.10 / Коронавирусом в России заболели еще 11,6 тысячи человек

08.11 / “Просто топовый ДР!”: Яна Чурикова похвасталась подписчикам экстремальный празднованием дня рождения

29.01 / Мнение: Почему Рамзан Кадыров называет Елену Милашину террористкой?

29.04 / Ученые опровергли существующую гипотезу о причине упадка цивилизации пуэбло

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика