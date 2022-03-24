Леса помогают уменьшить глобальное потепление

Новое исследование показало, что тропические леса помогают снизить среднюю глобальную температуру более чем на 1 градус по Цельсию. Эффект в значительной степени связан со способностью лесов улавливать и хранить атмосферный углерод. Однако около одной трети этого тропического охлаждающего эффекта происходит от других процессов, таких как выделение водяного пара и аэрозолей. Об этом сообщает портал ScienceNews.

Исследователи уже знали, что леса влияют на местный климат посредством различных физических и химических процессов. Деревья выделяют водяной пар через поры в своих листьях.

Процесс, называемый эвапотранспирацией, подобно человеческому потоотделению охлаждает деревья и окружающую среду. Более того, деревья генерируют аэрозоли, которые могут снижать температуру за счет отражения солнечного света и образования облаков.

Ученые изучили, как полная вырубка лесов в разных регионах повлияет на глобальную температуру, используя данные, полученные в ходе других исследований. Затем они сравнили эти результаты с оценками других научных работ.

В результате исследователи обнаружили, что в лесах на широтах примерно от 50° южной широты до 50° северной широты леса в основном влияло на глобальную среднюю температуру связывание углерода.

Ученые утверждают, что глобальные и региональные усилия в борьбе с изменением климата должны воздерживаться от сосредоточения внимания исключительно на выбросах углерода. Таким образом, вырубка тропических лесов лишает нас многих преимуществ в плане охлаждения климата.