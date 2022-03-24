Армения обвинила Азербайджан в нарушении линии соприкосновения в Карабахе

МИД Армении сообщил о нарушении войсками Азербайджана линии соприкосновения в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

«Около 16.00 (15.00 мск) азербайджанские вооруженные силы нарушили линию соприкосновения Нагорного Карабаха в зоне ответственности российской миротворческой миссии и вторглись в село Парух в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика)», – приводит ТАСС выдержку из заявления Министерства иностранных дел Армении.

Армянское внешнеполитическое ведомство заявило, что действия азербайджанской стороны грубо нарушают Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, согласно которому боевые действия прекратились, стороны остановились на своих позициях и в Нагорном Карабахе вдоль линии соприкосновения были размещены миротворческие войска Российской Федерации. МИД Армении указал, что ранее Азербайджан перекрыл газопровод, снабжающий Нагорный Карабах, а также напомнил об обстрелах региона азербайджанской стороной.

«Наряду с резким обострением ситуации с безопасностью в Европе, подобные действия Баку серьезно угрожают региональной стабильности и миру», – сообщил армянский МИД.

«Ожидаем, что российские миротворческие силы, в зоне ответственности которых происходит провокация, предпримут меры для обеспечения немедленного возвращения азербайджанских войск на исходные позиции, твердого соблюдения обязательств, взятых в трехстороннем заявлении от 9 ноября», – заявило Министерство иностранных дел Армении. Внешнеполитическое ведомство также призвало международное сообщество дать четкую оценку действиям Азербайджана, которые, по его оценке, направлены на срыв мирного процесса, а также поддержать усилия по установлению мира на Южном Кавказе и достижению мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта.

Напомним, во вторник МИД Армении заявил, что Азербайджан в условиях небывалых снегопада и холодов перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха в районе города Шуши, в результате чего 120-тысячное население региона столкнулось с гуманитарным кризисом.

Днем ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонных разговорах обсудил с коллегами из Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым проблематику заключения мирного договора между Ереваном и Баку.

10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.

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