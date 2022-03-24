Глава ДНР пообещал восстановить Мариуполь вместе с Россией

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин посетил центр гуманитарной помощи в Мариуполе, организованный всероссийской партией «Единая Россия», и рассказал о планах восстановления города после освобождения от украинской армии.

«Люди начинают осознавать, что самое страшное позади, пришла Россия, которая своих не бросает», – приводит ТАСС слова Пушилина, которого цитирует сайт лидера ДНР.

Центр находится в здании торгового комплекса «Метро» в части Мариуполя, освобожденной силами РФ и ДНР от украинских военных и вооруженных формирований украинских националистов. В центре горожанам раздают продукты, средства гигиены, работает медпункт и полевая кухня. Также есть возможность зарядить мобильные телефоны и получить сим-карту сотового оператора ДНР.

Пушилин пообщался с жителями Мариуполя. Он сказал, что после освобождения города от украинской армии его сразу начнут восстанавливать. «Всеми силами. РФ с нами, РФ помогает», – подчеркнул лидер ДНР.

Пушилин в четверг также побывал в недавно освобожденном силами ДНР поселке Володарское, расположенном в окрестностях Мариуполя. Он проверил условия размещения беженцев во временном пункте, оборудованном в одной из местных школ. Туда ежедневно прибывают жители Мариуполя, других сел и городов. В поселке также можно получить гуманитарную помощь и при желании выехать в Россию.

В рабочей поездке в Мариуполе и Володарском также побывали секретарь генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что РФ полностью восстановит Мариуполь после окончания спецоперации.

В минувшее воскресенье в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.

В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.

Днем ранее жительница Мариуполя рассказала о том, как националисты собирают готовых эвакуироваться и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. 18 марта Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что официальные лица Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагают им пожертвовать собой. В Минобороны выразили готовность гарантировать жизнь сложившим оружие украинским националистам, а также открыть гуманитарные коридоры и выпустить их из Мариуполя.

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